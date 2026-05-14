¿Y la luna de miel? Karla Díaz confesó planes de viajes e hijos

Tras su ‘pinkyboda’ en San Miguel de Allende, Karla Díaz explicó por qué no se ha ido de luna de miel con Daniel Dayz y reveló a dónde tienen planeado viajar. Además, compartió los detalles sobre cómo lograron vivir la boda de sus sueños en la compañía de sus amigas de JNS. ¿Ya planean tener hijos? Esto contó Karla Díaz.