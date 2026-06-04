Un hombre dejó a dos perritos encerrados en una camioneta y uno de ellos murió; todo explicado Con Peras y Manzanas
¿Qué consecuencias podría enfrentar Jesús ‘N’ por dejar a dos perritos dentro de una camioneta? Esto y más explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.
El caso de Jesús ‘N’, quien habría dejado a dos perritos dentro de una camioneta; uno de ellos falleció. Además, el joven que se ganó un avión en un concurso por YouTube y fue detenido por narcotráfico. Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.