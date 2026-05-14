"¡Seco no estoy!”, Eduardo Yáñez sorprende al ser cuestionado sobre su presente amoroso
Durante una filmación en Tepito, Eduardo Yáñez habló de sus planes de llevar su vida a una obra de teatro y reveló si su corazón tiene dueña. ¡Entérate!
Eduardo Yáñez, quien declaró que podría contar su vida a través de una obra de teatro, el actor compartió con la prensa si la intención de hacerlo sigue vigente y, muy a su estilo, respondió si su corazón ya tiene dueña. Esto compartió el actor durante el rodaje de ‘Alcantarilla 16' en Tepito.