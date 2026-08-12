¡Un reconocimiento delicioso! Declaran al pan dulce como Patrimonio Inmaterial de la CDMX
La panadería en México no solo es una tradición, sino que también representa parte de la cultura del país y ya se le galardonó por su importancia.
La gastronomía mexicana es famosa en todo el mundo y desde 2010 cuenta con el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y ahora, la panadería tradicional de México que incluye piezas como conchas, donas, panqués y pan de muerte, también está siendo reconocida como Patrimonio Inmaterial, aunque de momento solo se considera a la CDMX.