¡Un reconocimiento delicioso! Declaran al pan dulce como Patrimonio Inmaterial de la CDMX

La gastronomía mexicana es famosa en todo el mundo y desde 2010 cuenta con el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y ahora, la panadería tradicional de México que incluye piezas como conchas, donas, panqués y pan de muerte, también está siendo reconocida como Patrimonio Inmaterial, aunque de momento solo se considera a la CDMX.