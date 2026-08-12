Yolanda Andrade se sincera sobre su batalla contra una dura enfermedad: “Mi cuerpo está cansado”

Yolanda Andrade lleva varios años lidiando con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que le ha causado daños a nivel físico. Y si bien siempre se ha mostrado optimista con los tratamientos, en un video posteado en sus redes sociales confesó que se siente muy cansada y dejó un intrigante mensaje, pues dijo sentirse feliz porque todavía puede despedirse.