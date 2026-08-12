Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez revelan el secreto para tener un matrimonio duradero en el espectáculo

Con 15 años de matrimonio y dos hijos en común, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez han construido una vida feliz en familia, incluso a pesar de lo demandante que es su profesión. Y para tener esta unión, los actores ya revelaron que su secreto para mantenerse unidos es la fe, la tolerancia, el respeto y el amor, pues esto es lo que les ha permitido seguir tan enamorados como el primer día.