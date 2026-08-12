Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez revelan el secreto para tener un matrimonio duradero en el espectáculo
Los actores se han consolidado entre las parejas más solidas de la industria, pero para lograrlo han tenido que seguir una fórmula y ya confesaron cuál es.
Con 15 años de matrimonio y dos hijos en común, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez han construido una vida feliz en familia, incluso a pesar de lo demandante que es su profesión. Y para tener esta unión, los actores ya revelaron que su secreto para mantenerse unidos es la fe, la tolerancia, el respeto y el amor, pues esto es lo que les ha permitido seguir tan enamorados como el primer día.