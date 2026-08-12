¡Todos contra Daniela en MasterChef 24/7! La señalan por no tener sazón y Michelle hace alianza con Claudia

Una dinámica con la Chef Isabel Carvajal provocó nuevas rencillas entre los participantes de MasterChef 24/7, pues señalaron a Daniela por no tener sazón y ella se molestó al afirmar que nadie ha probado sus platillos. Y lo que nadie se vio venir es que Michelle se uniría con Claudia, ya que siguen enojadas por el rol de Ramahá como capitán y ya están planeando cómo perjudicarlos.