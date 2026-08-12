Danna desmiente rivalidades con Kenia Os y aclara por qué no se dio la colaboración que planearon con Belinda

A pesar de que había tratado de mantenerse al margen de la polémica, Danna finalmente se antepuso a los rumores de que tiene problemas con Kenia Os y explicó que si ya no se dio la colaboración que consideraba también a Belinda, fue porque no se concretó. Sin embargo, sí lamentó que existan personas que quieran perjudicarlas, tal como le pasó cuando hackearon su cuenta en una plataforma y subieron una canción ofensiva.