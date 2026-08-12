Receta de cupcakes de fresa, el postre perfecto para consentir a los niños en vacaciones

El foro de Venga La Alegría se engalanó con la visita de “Rosita Fresita”, un adorable personaje que participó en la receta del día y junto al chef Rahmar, nos enseñó cómo hacer unos panquecitos con crema de fresa, que se ven hermosos y saben deliciosos. Este postre es muy fácil de hacer y hasta se pueden usar otros tipos de repostería, pues el secreto es que la crema batida sea la protagonista en la decoración.