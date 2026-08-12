Receta de cupcakes de fresa, el postre perfecto para consentir a los niños en vacaciones
En el “Sabor de la Alegría”, tuvimos a una invitada muy especial y le puso todo su estilo a la cocina para preparar unos panquecitos con crema de fresa.
El foro de Venga La Alegría se engalanó con la visita de “Rosita Fresita”, un adorable personaje que participó en la receta del día y junto al chef Rahmar, nos enseñó cómo hacer unos panquecitos con crema de fresa, que se ven hermosos y saben deliciosos. Este postre es muy fácil de hacer y hasta se pueden usar otros tipos de repostería, pues el secreto es que la crema batida sea la protagonista en la decoración.