¡Así se jugará El Torneo de la Alegría! Conoce a todos los equipos y el calendario de la J1

Esta mañana conocimos a todos los equipos que dejarán todo en la cancha para coronarse en El Torneo de la Alegría. Cada escuadra llegó con ilusiones y, bajo el micrófono de Sergio Sepúlveda y el apadrinamiento de Johan Rodríguez, conocimos a todos los equipos: Alegría FC, Perrulfos FC, Guerreros Aztecas Talla Baja FC, Atlético Wiwiriski, El Six FC y Pamboleros del Humor Comedy FC. ¿Cómo quedaron los juegos para la primera jornada? ¡Revive todos los detalles!