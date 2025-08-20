“Se va a portar bien, va a salir pronto”, Eric del Castillo se pronunció sobre Julio César Chávez Jr. y envió un mensaje a la familia de boxeador
Luego de que se filtraran las primeras imágenes de la detención de Julio César Chávez Jr., Verónica y Eric del Castillo se pronunciaron al respecto. Este fue el mensaje que enviaron a la familia del boxeador mexicano.
TV Azteca
Luego de que se filtraran las primeras imágenes de la detención de Julio César Chávez Jr., Verónica y Eric del Castillo se pronunciaron al respecto, pues hace varios años Kate del Castillo habría sido vinculada con ‘El Chapo’ y también habrían vivido una situación incómoda. Este fue el mensaje que enviaron a la familia del boxeador mexicano.
Galerías y Notas Azteca UNO