“Se va a portar bien, va a salir pronto”, Eric del Castillo se pronunció sobre Julio César Chávez Jr. y envió un mensaje a la familia de boxeador

Luego de que se filtraran las primeras imágenes de la detención de Julio César Chávez Jr., Verónica y Eric del Castillo se pronunciaron al respecto, pues hace varios años Kate del Castillo habría sido vinculada con ‘El Chapo’ y también habrían vivido una situación incómoda. Este fue el mensaje que enviaron a la familia del boxeador mexicano.