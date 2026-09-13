“Ni creas que te voy a dar la mano": Granjera revela dentro de La Granja VIP que conoció a María Félix y da detalles de cómo fue su primer encuentro

Kenny Avilés reveló que en el bautizo de Frida, hija de Alejandra Guzmán, conoció a María Félix “La Doña”. Sin embargo, reveló que ella no sabía que la destacada actriz no saludaba a nadie de mano, “Ni creas que te voy a dar mi mano”, fueron las palabras que recibió, razón por la que se sintió muy mal durante ese día.