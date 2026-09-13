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“Ni creas que te voy a dar la mano": Granjera revela dentro de La Granja VIP que conoció a María Félix y da detalles de cómo fue su primer encuentro

Una de las Granjeras compartió con sus compañeros su reacción al conocer a “La Doña” en un momento único de su vida.

Kenny Avilés reveló que en el bautizo de Frida, hija de Alejandra Guzmán, conoció a María Félix “La Doña”. Sin embargo, reveló que ella no sabía que la destacada actriz no saludaba a nadie de mano, “Ni creas que te voy a dar mi mano”, fueron las palabras que recibió, razón por la que se sintió muy mal durante ese día.

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