Familiares de La Granja VIP llegan para apoyar a los granjeros y debatir por los nominados del día; esto fue lo que pasó
Familiares y amigos de La Granja VIP salen a defender a los nominados, descubre qué fue lo que dijeron sobre el tema en Venga La Alegría Fin de Semana
¡Sacan todo a su favor? En Venga La Alegría Fin de Semana llegan los familiares y amigos de los nominados en La Granja VIP Segunda Temporada, quienes debaten sobre el tema e invitan al público a votar por sus favoritos. Descubre todo lo que pasó.