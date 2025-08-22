“Terminaba de cantar y casi me tenían que cargar”, Eugenia León habla de su delicado estado de salud
Eugenia León se recupera de la cirugía de columna a la que se sometió tras ser diagnosticada con escoliosis degenerativa; ella misma habló en exclusiva de su estado de salud.
TV Azteca
Eugenia León, con fortaleza y resiliencia, se recupera de la cirugía de columna a la que se sometió tras ser diagnosticada con escoliosis degenerativa. Ella misma habló de su estado de salud en exclusiva para Venga La Alegría.
Galerías y Notas Azteca UNO