inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Terminaba de cantar y casi me tenían que cargar”, Eugenia León habla de su delicado estado de salud

Eugenia León se recupera de la cirugía de columna a la que se sometió tras ser diagnosticada con escoliosis degenerativa; ella misma habló en exclusiva de su estado de salud.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Eugenia León, con fortaleza y resiliencia, se recupera de la cirugía de columna a la que se sometió tras ser diagnosticada con escoliosis degenerativa. Ella misma habló de su estado de salud en exclusiva para Venga La Alegría.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×