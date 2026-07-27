¿Has sentido dificultad para respirar? Con estos estudios de pulmones podrías tener un diagnóstico acertado
Con una placa de tórax de Kike Mayagoitia, un equipo de neumólogos y radiólogos explicaron qué estudios son necesarios para detectar enfermedades en los pulmones.
¿Conoces el estado de tus pulmones? ¡Con estos estudios podrías determinar hasta 20 probables diagnósticos! Cuando aparece una molestia en el pecho, tos o dificultad al respirar, una imagen puede hacer la diferencia. Esta mañana nos acompañó un equipo de neumólogos y radiólogos para explicarnos a fondo qué son las placas de tórax y otros estudios de los pulmones.