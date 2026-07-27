"¡Yo sé quién soy!”, Gabriel Soto responde a los presuntos patrones de infidelidad

Tras el fin de su relación con Ana Carla Sinclair, Gabriel Soto decidió cerrar ese capítulo tratando de dejar a atrás las polémicas y aclaró que su relación con Colibrí Jiménez se mantiene firme. ¿Cómo lidia con los señalamientos de mantener un presunto patrón de infidelidad? Así contestó Gabriel Soto.