“No me vuelvas a pedir favores": Michelle explota contra Carmen en MasterChef 24/7 y protagonizan incómoda discusión
A pesar de que lograron el objetivo de seguir juntas en MasterChef 24/7, Carmen y Michelle ya están teniendo algunos conflictos por la convivencia.
El estrés por el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 ya está haciendo estragos, o al menos eso es lo que demostraron Carmen y Michelle al tener una inesperada pelea por los trastes sucios. Todo porque “Michito” le pidió a su amiga que lavara su plato, pero no se esperaba que recibiría una negativa y que además le reprocharía que ella siempre lo hace. Por lo que la joven modelo no dudó en advertirle que ya no le haría más favores y que lo tuviera muy presente.