Venga La Alegría | Programa 27 de agosto 2026 Parte 1 | José Eduardo Derbez defiende con todo a Victoria Ruffo, Ixdit ya es finalista de MasterChef 24/7 y las mejores ideas de lunch para el regreso a clases 2026

Este jueves 27 de agosto, tuvimos un programa fabuloso en Venga La Alegría. En la Zona de Espectáculos, el debut de Ramón Fernández como nuevo representante de la dinastía familiar y José Eduardo Derbez aclaró si se está separando por infidelidades. Para la cocina, el chef Rahmar compartió su receta de pescado frito con salsa francesa y una nutrióloga infantil nos visitó para enseñarnos a preparar un lunch saludable para este regreso a clases 2026. Y en La Parrilla, recordamos la furia de Claudia por ver a Ixdit como finalista de MasterChef 24/7.