Venga La Alegría | Programa 27 de agosto 2026 Parte 2 | Una estrella de La Academia estuvo a punto de retirarse, Mariana Seoane evita hablar de Ninel Conde y el Sin Palabras al límite
María León reacciona a polémicos señalamientos de plagio, María José Magán nos visitó en el foro de Venga La Alegría y el Pueblo arrasa en Sin Palabras.
En la segunda parte de Venga La Alegría de este jueves 27 de agosto, tuvimos una entrevista exclusiva con Víctor García, quien se sinceró sobre su complicado camino en búsqueda del éxito. Además, María León negó rotundamente haber copiado conceptos de Jass Reyes, la vocalista de Playa Limbo y aseguró estar enfocada en sus propios proyectos. También revivimos la tensa pelea entre Aristeo y Leo en Exatlón México Décima Temporada.