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¡Personaliza tus playeras con esta divertida actividad para hacer con los niños en casa!

Aprovecha las vacaciones de verano y celebra el día del bordado con esta divertida actividad para personalizar playeras. Es ideal para entretener a los niños en casa.

En “Hecho a Mano” recibimos a Cecilio López, quien nos enseña a personalizar playeras de manera rápida, sencilla y con materiales que tienes en casa. Esta actividad es perfecta para entretener a los niños en el hogar y sacarle provecho a las vacaciones de verano. ¡Así que toma nota!

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