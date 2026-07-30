¡Personaliza tus playeras con esta divertida actividad para hacer con los niños en casa!
Aprovecha las vacaciones de verano y celebra el día del bordado con esta divertida actividad para personalizar playeras. Es ideal para entretener a los niños en casa.
En “Hecho a Mano” recibimos a Cecilio López, quien nos enseña a personalizar playeras de manera rápida, sencilla y con materiales que tienes en casa. Esta actividad es perfecta para entretener a los niños en el hogar y sacarle provecho a las vacaciones de verano. ¡Así que toma nota!