¿Con sabor a ‘Leona Dormida’? Fernanda Ostos cantó “Inocente pobre amiga” en La Academia VLA
Luego de su acalorada presentación al lado de Martín Quezada, Fernanda Ostos cantó “Inocente pobre amiga"; María del Sol le hizo una puntual petición en La Academia VLA.
TV Azteca
Luego de su acalorada presentación al lado de Martín Quezada en La Academia VLA, Fernanda Ostos cantó “Inocente pobre amiga”, un gran éxito de Juan Gabriel. Nadia llenó su crítica de elogios, pero María del Sol le pidió que no tratara de imitar el estilo de Lupita D’Alessio.
