¡Entre reconciliaciones y reencuentros! Así festejaron los 25 años del estreno de Amores Perros

Amores Perros, la icónica película mexicana, cumplió 25 años de su estreno y lo celebraron a lo grande en el Palacio de Bellas Artes. Como era de esperarse, se dieron cita varios de los actores y actrices que participaron en la cinta; aunque, lo que se llevó los reflectores fue la reconciliación de Alejando González Iñárritu y Guillermo Arriaga. Aquí todo lo que sucedió.