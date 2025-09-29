TikTok se une a La Granja VIP: 16 creadores vivirán la experiencia por 24 horas

La Granja VIP sigue sorprendiendo y ahora prepara un evento muy especial que promete atrapar tanto a la audiencia de televisión como a los usuarios digitales. El próximo 8 de octubre, un grupo de 16 creadores de TikTok dejarán a un lado las pantallas de sus teléfonos para vivir en carne propia la intensa experiencia de convertirse en granjeros por 24 horas dentro del famoso reality de TV Azteca.

Estos invitados se enfrentarán a los mismos retos, dinámicas y estilo de vida que los participantes de La Granja VIP han experimentado desde el inicio. El objetivo es que cada uno de ellos descubra cómo es realmente la vida dentro de esta competencia: desde cuidar animales, realizar labores en el campo, hasta convivir bajo las estrictas reglas de la producción.

Lo más emocionante es que el público podrá seguir en vivo esta jornada a través de dos plataformas: el sitio web oficial de TV Azteca y la cuenta de TikTok, lo que abrirá una ventana inédita para los seguidores digitales. Con ello, se busca que los fanáticos se conviertan en testigos de primera fila y acompañen a sus creadores preferidos en esta aventura irrepetible.

¿Cuándo es el especial de TikTok y La Granja VIP?

Este evento especial con TikTok refuerza su conexión con nuevas audiencias, generando expectativa y brindando un sabor distinto al reality.

La cita es el martes 8 de octubre, cuando los 16 granjeros invitados vivirán esta experiencia bajo el lema “Por un día”, demostrando si tienen la resistencia, la disciplina y el carácter para adaptarse a un estilo de vida donde la naturaleza y el esfuerzo físico marcan el ritmo.

La mezcla de talento digital con la exigencia de La Granja VIP promete momentos divertidos, inesperados y llenos de energía. Sin duda, será una experiencia que marcará historia en la televisión y en las redes sociales.

No te lo pierdas: solo el 8 de octubre en vivo por TV Azteca y TikTok.