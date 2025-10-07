Kim Shantal va al salón de belleza antes de La Granja VIP: presume “manita de gato”

Kim Shantal, la tercera celebridad confirmada para unirse al reto de La Granja VIP , subió un video desde el salón de belleza para presumirle a sus fans cómo se prepara antes de sumergirse en la aventura más extrema de su carrera: ¡le dirá adiós al glamour, pero antes le dio una manita de gato!

¿Cómo fue la visita de Kim Shantal al salón de belleza antes de La Granja VIP?

Hace apenas unas horas, Kim Shantal se hizo presente en sus historias de Instagram para presumirle a sus 11.2 millones de seguidores un tratamiento que se hizo en el cabello y las uñas para llegar a La Granja VIP con todo el brillo posible antes de enfrentarse a las duras labores campiranas.

“Amigos, ahora sí comienza la cuenta regresiva para ya encerrarme, yo me voy a La Granja pero todos estos días son de full-full preparación, ya vine por mi tratamiento y baño de color y mis uñas”, explicó

INSTAGRAM/kimshantal

“Falta menos, falta menos”, concluyó la influencer bastante emocionada con el reto que se le avecina... ¡este fin de semana!

Ya sea en el gimnasio como César Doroteo , en un establo de verdad como Alfredo Adame , de compras como Kike Mayagoitia o en el salón de belleza como Kim Shantal, todos nuestros granjeros estuvieron en los últimos días muy ocupados con todos los preparativos rumbo a La Granja VIP, el reality de TV Azteca que te atrapará desde el primer momento.

¿Quiénes son los granjeros revelados hasta la fecha para La Granja VIP?

Hasta ahora, los nombres que han sido confirmados como parte del elenco de La Granja VIP son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Kim Shantal como una de las granjeras dispuestas a llevarse el premio final se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas este reality extremo que estará lleno del sabor especial que le dará Lis Vega con su fuego arrollador!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: