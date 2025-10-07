Expertos confirman cuál es el mejor tratamiento contra el acné

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y su cuidado es muy importante como el de cualquier parte de nuestro organismo. Cuando el acné se hace presente puede convertirse en un arduo combate y lo mismo sucede con las cicatrices que deja por lo que expertos han dado a conocer cuál es el mejor tratamiento que se puede implementar.

El acné no es una afección que se presenta en una sola etapa de la vida, sino que puede estar presente en distintas edades. Saber sobre sus causas es fundamental, pero también resulta importante conocer qué se puede hacer cuando este se va y quedan sus cicatrices.

¿Qué es el acné?

Desde la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) describen al acné como una afección cutánea que causa la formación de granos o “barros”. Señala además que pueden aparecer comedones cerrados, espinillas negras y parches rojos e inflamados de la piel (como quistes).

Sus expertos remarcan que el acné “se presenta cuando se taponan los orificios diminutos en la superficie de la piel”. En este punto, advierten que “es más común en adolescentes, pero cualquier persona puede tenerlo, incluso los bebés” y destacan que “el acné tiende a ser hereditario”.

Tratamiento contra las cicatrices del acné

Más allá del acné en sí mismo, las cicatrices que esta afección deja en la piel son difíciles de eliminar y ningún tratamiento es el mejor para todos, precisan desde el Instituto Mayo Clinic (Estados Unidos). Es en este punto que sus especialistas hacen hincapié en un enfoque para combatir estas cicatrices.

A continuación, los expertos de Mayo Clinic afirman que se pueden combinar los siguientes consejos como un tratamiento que ayudará a mejorar la apariencia de la piel, siempre y cuando se tenga en cuenta el tipo de cicatriz, de piel y la gravedad de las cicatrices:

