"¡Gracias por tanto amor!”, Así festejó Angélica Vale sus 50 años

En medio del difícil momento que atraviesa, y con los sentimientos a flor de piel, Angélica Vale festejó sus 50 años rodeada de su familia y amigos.

TV Azteca

En medio del difícil momento por el que atraviesa, y con los sentimientos a flor de piel, Angélica Vale festejó sus 50 años rodeada de su familia y amigos. En su programa de radio, agradeció las muestras de afecto que ha recibido de sus seguidores. Aquí los detalles.

