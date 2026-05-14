¿Sigue los pasos de J-Lo? Fey aclara los rumores sobre sus ‘piernas aseguradas’
Tal como otras grandes artistas lo han hecho, Fey rompió el silencio y aclaró si decidió asegurar sus piernas. ¡Así lo reveló en conferencia de prensa!
Cada vez más artistas aseguran partes de su cuerpo y ahora Fey responde, durante una conferencia de prensa, si también quiere proteger sus piernas con millones. También rompió el silencio sobre el complicado momento sentimental que atraviesa Ana Bárbara. Aquí los detalles.