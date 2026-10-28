"¡Laura Bozzo está viva!”, En vivo, Flor Rubio desmintió los rumores sobre la muerte de la conductora peruana
Luego de los fuertes rumores que comenzaron a circular sobre la muerte de Laura Bozzo, Flor Rubio desmintió las versiones en vivo durante un reporte especial.
Por medio de un reporte especial en VLA, Flor Rubio desmintió en vivo la falsa noticia sobre la muerte de Laura Bozzo, luego de que desde el día de ayer corrieran diferentes versiones que aseguran que la conductora habría fallecido. Aquí el mensaje completo que emitió el asistente de la conductora peruana.