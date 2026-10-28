¡Mucha fuerza! Aleida Núñez rompe el silencio y habla de la crisis de salud de su mamá

¡La vida le pidió a Aleida Núñez que frenara ‘en seco’! Y es que un delicado episodio en la salud de su mamá la obligó a poner todo en perspectiva y recordar lo que verdaderamente importa. Fue así como Aleida Núñez hizo una pausa en su trabajo y sus compromisos para correr a cuidar a su mamá. Esto fue lo que compartió la actriz.