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¡¿Se metió con el altar de un difunto?! Sergio Sepúlveda reprueba que Niurka haya apagado la vela de Ivonne en La Granja VIP

Tras los fuertes conflictos entre Niurka e Ivonne, la actriz cubana habría apagado una vela del altar que montó Ivonne en La Granja VIP. Aquí lo que ocurrió.

Niurka e Ivonne discutieron muy fuerte esta mañana luego de que Ivonne le prohibiera a la actriz cubana que toque su altar. Cabe mencionar que Niurka habría apagado una vela del altar que puso Ivonne, a lo que Sergio Sepúlveda reprobó por ‘meterse con tradiciones mexicanas’. Por su parte, flor Rubio trató de indagar para darle el beneficio de la duda a la actriz cubana en La Granja VIP.

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