¡¿Se metió con el altar de un difunto?! Sergio Sepúlveda reprueba que Niurka haya apagado la vela de Ivonne en La Granja VIP

Niurka e Ivonne discutieron muy fuerte esta mañana luego de que Ivonne le prohibiera a la actriz cubana que toque su altar. Cabe mencionar que Niurka habría apagado una vela del altar que puso Ivonne, a lo que Sergio Sepúlveda reprobó por ‘meterse con tradiciones mexicanas’. Por su parte, flor Rubio trató de indagar para darle el beneficio de la duda a la actriz cubana en La Granja VIP.