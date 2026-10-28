¿"Mórbida coincidencia”? El director y parte del elenco de Ciudad de Muertos revelaron detalles rumbo al estreno

J.M. Cravioto, el director de ciudad de Ciudad de Muertos, nos acompañó para compartir los detalles de la película inspirada en la obra de Enrique Metinides. Además de revelar parte de la trama, Jero Medina y Gustavo Sánchez Parra explicaron por qué no debes perderte esa película ‘perturbadora’. ¡No pierdas detalle!