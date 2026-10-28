¡Están desesperados! El equipo de Niurka arma una ARRIESGADA estrategia para La Granja VIP (VIDEO)
Ahora que Ivonne Montero podría darles la espalda definitivamente, los aliados de Niurka están pensando en una forma inteligente de librar la eliminación.
La semana 8 está poniendo en aprieto a los “Disfuncionales” y tienen miedo de perder a uno de sus integrantes con la eliminación de La Granja VIP del 1ero de noviembre. Así que mientras definen qué pasará con Ivonne Montero tras su fuerte pelea con Niurka y sabiendo que tres del equipo ya están nominados, podrían apostar por la estrategia “Kamikaze”, que consiste en darse votos entre ellos y los que piensan sacrificarse son Pablo Montero y Kevyn Contreras “Bicolor”.