¡Están desesperados! El equipo de Niurka arma una ARRIESGADA estrategia para La Granja VIP (VIDEO)

La semana 8 está poniendo en aprieto a los “Disfuncionales” y tienen miedo de perder a uno de sus integrantes con la eliminación de La Granja VIP del 1ero de noviembre. Así que mientras definen qué pasará con Ivonne Montero tras su fuerte pelea con Niurka y sabiendo que tres del equipo ya están nominados, podrían apostar por la estrategia “Kamikaze”, que consiste en darse votos entre ellos y los que piensan sacrificarse son Pablo Montero y Kevyn Contreras “Bicolor”.