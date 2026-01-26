inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Gala Montes debuta con éxito en Malinche: el musical tras invitación de Nacho Cano

La actriz agradeció al público y a sus fans por el apoyo recibido y celebró la oportunidad de combinar el canto y la actuación en el escenario.

Videos,
Venga La Alegría

Gala Montes debutó con gran éxito en Malinche: el musical, luego de recibir la invitación directa de Nacho Cano para formar parte del elenco. Tras su presentación, la actriz se mostró agradecida con el público y con sus seguidores, quienes la han acompañado en esta nueva etapa artística.Además, se confirmó que será en el mes de mayo cuando Gala Montes interprete oficialmente el personaje de Malinche.

Videos