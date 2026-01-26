Gala Montes debuta con éxito en Malinche: el musical tras invitación de Nacho Cano

Gala Montes debutó con gran éxito en Malinche: el musical, luego de recibir la invitación directa de Nacho Cano para formar parte del elenco. Tras su presentación, la actriz se mostró agradecida con el público y con sus seguidores, quienes la han acompañado en esta nueva etapa artística.Además, se confirmó que será en el mes de mayo cuando Gala Montes interprete oficialmente el personaje de Malinche.