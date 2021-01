Vicente Fernández Jr. y la “Kim Kardashian mexicana” celebran su cumple mes en medio de la polémica.

A Mariana González no le interesan las críticas y vive su romance al máximo.

La relación entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González Padilla s igue dando de qué hablar, en medio de la polémica la pareja celebró nueve meses de relación, motivo por el cual ambos derrocharon amor en sus respectivas cuentas en redes sociales.

“Como los pingüinos. Para toda la vida. 11/01/2021″, escribió la empresaria de 37 años junto a una fotografía de ambos, donde se puede ver a Vicente Jr. abrazándola por detrás y dándole un beso en la mejilla.

Por su parte, el hijo de “Chente” compartió una fotografía similar con la leyenda “Pide con fe, y Dios sabe cuándo, dónde, cómo y con quién”.

Aquí hay mucho amor

La pareja se ha hospedado con la familia de Mariana en unas cabañas cerca de Mazamitla, pueblo de Jalisco.

Pero eso no fue todo, la empresaria compartió videos a través de sus historias de Instagram donde mostró el otro regalo que le hizo su amado, y se trató de una canasta llena de flores, dulces, chocolates y frutas.

“Miren qué cosa tan hermosa me mandó mi amor. Hoy cumplimos nueve meses de novios y no me lo esperaba. Que me estaba bañando y de repente me llegó. Es de Guadalajara. Gracias por nueve meses. Muchísimas gracias. Son frutas, con nutellita, y estas me encantan, las orquídeas”, dijo llamada “Kim Kardashian mexicana”.

Los novios pasaron juntos Navidad y Año nuevo y así lo dieron a conocer en sus redes sociales, además, Mariana compartió en sus historias que si se sacaban el “muñequito” en la rosca de Reyes tendrían un bebé y reveló que ya hasta tienen los nombres que les pondrían: “Mía y Emilio”.

Mariana ya tiene dos hijos, mientras que Vicente tiene cuatro, pero ambos ya piensan en boda.

Hace unos días la pareja enfrentó una polémica que ha estado rondando su relación desde un principio, y se trata de la diferencia de edad entre ambos, pues mientras que el hijo del cantante tiene 57 años de edad, Mariana tiene apenas 37, por lo que incluso algunos aseguraron que la influencer no es más que una interesada.

“Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo, te amo. Tenemos mil jueces que juzgan cada día lo nuestro en un mundo en que todos se creen Dios. Lo único que me importa es lo que sabemos los dos”, escribió Mariana en su Instagram junto a una fotografía de ambos.

González respondió a uno de sus seguidores que la acusó de estar con Fernández solo por dinero.

“Con todo respeto, pero si él hubiese sido un albañil o un chófer de taxi ni lo pelarías. Aunque digas que no hay interés, el hecho de que su papá sea famoso y lo que eso conlleva hace que tú sientas cierta admiración por él y lo veas hermoso, cuando todos nos damos cuenta de que tú eres mucha pieza para él, y él está contigo por tu belleza, porque si no fuera por eso dudo que se hubiese fijado en ti. Y no soy un juez, solo uno que dice lo que ve”, escribió un usuario.

“Nunca he dicho eso, creo que puedo escoger. Él es un hombre que lo tiene todo para mí... Su trato y la forma en que es con mis hijos y la familia es lo que me enamoró, porque siempre mis ex parejas son personas que deben tener todo lo que a mí me gusta o me interesa en un hombre, que, si fuera por dinero, mi ex novio era un millonario árabe de 38 años. Si todo fuera el dinero, seguiría con él”, replicó Mariana.

Defienden su amor con uñas y dientes

Hace unas semanas Vicente Fernández Jr. le respondió fuertemente a Anel Noreña luego de que la exesposa de José José le concediera una entrevista a una famosa revista de espectáculos en la cual criticó la forma de vestir de la novia de Fernández.

“Vicente Jr. eres un muchacho muy valiente para hacer eso en Instagram; te quiero porque te conocí desde chiquito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía y está mal, hay lugares para hacerlo, a puerta cerrada es mejor. Tu mujer tiene esos pechos para ti, no para presumirlos en las redes; sólo disfrútala tú, pues si sigue enseñando así ¡se te va a ir con otro!”, declaró Noreña.

Al parecer el comentario no le cayó nada en gracias a Vicente Jr. quien luego fue cuestionado por un programa de entretenimiento transmitido por YouTube en el que le lanzó una contundente respuesta a Anel.

“Ay la zorra no se ve la cola, pero mira no le puedo faltar al respeto porque es una persona de mayor de edad”, declaró el empresario y cantante.

Tras las declaraciones del hijo del cantante de “Acá entre nos” los internautas criticaron la fuerte respuesta hacia Anel, pues no fueron pocos los que comentaron que el consejo de Noreña fue eso, un consejo, y la respuesta de Fernández fue muy ofensiva para una mujer mayor.

Vicente Jr. también mantiene una batalla legal con Karina Ortegón luego de su divorcio, y luego de que Ortegón lo acusara de tocamientos inapropiados hacia su hija menor de edad.

Mariana es empresaria, tiene una boutique llamada “Dashan’s” y ella misma se encarga de modelar las prendas luciendo sus pronunciadas curvas, las cuales le han valido su apodo “la Kim Kardashian mexicana”.