Aracely Arámbula posa como Dios la trajo al mundo y luce espectacular a sus 45 años. Te presentamos sus mejores FOTOS.

Después de 2 hijos, los años no pasan en Aracely Arámbula, luce más guapa que nunca.

¿Quién se puede dar el lujo de posar desnuda a los 45 años? ¡Sí, Aracely Arámbula! La actriz y cantante rompió las redes sociales con una foto de año nuevo en la que aparece desnuda. “Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar mi Arafamilia bella”, dijo en su mensaje. Bastó una foto en blanco y negro mostrando su belleza para consiguir casi 400 mil me gusta en su cuenta de Instagram, así como miles de comentarios de sus seguidores diciéndole lo bella que es.

Aracely empezó el año con toda la actitud positiva.

Aracely empezó el año diciendo: “Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”. ¡Totalmente de acuerdo! Además, pidió a sus seguidores que no se olvidaran que cada segundo de vida es un regalo, y que los verdaderamente valientes toman con alegría de forma diaria. “Si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice”, ¡un mensaje muy acertado en esta época tan complicada que el mundo está viviendo!

Aracely desnuda en cuerpo y alma ante la cámara.

La foto que se viralizó en redes sociales, fue trabajo de Uriel Santana, fotógrafo que ha trabajado con muchas celebridades como Kate del Castillo, Galilea Montijo, Anahí, Maite Perroni, Barbara Mori, Angelique Boyer y Belinda, ¡pura belleza! Aracely solo compartió una foto, pero Uriel Santana compartió otras imágenes del desnudo de Aracely también en blanco y negro en las que escribió: “Ara... en cuerpo y alma. Arrancando el 2021 con un gran sueño que por fin está a nada de volverse realidad... Gracias siempre. Cuando crees en ti, nada ni nadie te puede detener. Nunca lo dudes. Te adoro”. ¡Se ve que son grandes amigos!

No cabe duda de que los 40 son los nuevos 20, Aracely Arámbula es el claro ejemplo de que se puede ser bella, siendo mamá, trabajando, emprendiendo y siendo feliz, ¡todo está en la mente y actitud que tomas ante la vida!