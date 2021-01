Belinda está de luto, perdió a un miembro muy amado de su familia, su perrito Gizmo. Te presentamos las FOTOS más lindas.

El compañerito de vida de Belinda murió, su perrito Gizmo. La cantante está muy triste.

Sin duda nuestras mascotas no son solo animalitos con los que jugamos, ¡son parte de nuestra familia! Nos llenan de mucho amor, compañía y alegrías. Son fieles, están cuando más lo necesitas, son los seres más nobles y desinteresados; no les importa la comida que les des, la casa que tengas o sus correas o suetercitos, ¡les importas tú! Tu amor, tu tiempo, tu sonrisa, tus abrazos y besitos. Cuando nos toca despedirlos de este mundo, duele el alma y el corazón, pues le dices adiós a un compañero de vida, ¡y nuestra querida Belinda está pasando por un momento así en estos momentos!

Su perrito Gizmo, sí, al que llevaba a todos lados desde hace 13 años, perdió la vida. El pequeño chihuahua estaba delicado de salud desde noviembre, ya que sufrió de un ataque provocado por un soplo en el corazón. ¡Qué triste noticia!

La bella Belinda no demuestra mucho sus sentimientos o vida privada en sus redes sociales, pero esta vez lo ameritaba. A través de su cuenta de Instagram hizo pública la noticia y compartió el siguiente mensaje: “Nunca pensé que llegaría el día en que me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mi. Llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro ,de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado acostadito,en mi brazo con tu lengüita de fuera y tu olor a palomitas, gracias Gizmo por tanto, escribo y lloro y lloro y lloro porque cómo me puedes hacer tanta falta? Cómo es posible que te extrañe de esta manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar. Te amare por siempre mi compañerito de vida gracias mi Gizmito por cambiarme la vida”. Sí, lloramos con su mensaje, muy emotivo, lleno de amor y sinceridad.

Después compartió un video en sus historias de Instagram en el que muestra fotos de Gizmo desde que era un cachorro hasta sus últimos días, así como videos conviviendo con él. Te mandamos un abrazo, mucha fuerza Beli, ¡te queremos!