Daniela “Bebeshita”, estuvo a punto de perder un seno debido a una cirugía mal realizada. En FOTOS te contamos.

Daniela tuvo que ser operada de emergencia debido a una infección en uno de sus senos.

La vanidad puede causar daños irreparables, ¡incluso la muerte! Y es que hemos visto muchos casos en los que jóvenes y no tan jóvenes se someten a cirugías estéticas para lucir más bellas, ¡y el resultado no es el esperado! O peor, ¡pueden morir!

Daniela “Bebeshita” casi pierde un seno por culpa del cirujano José Achar.

Lamentablemente Daniela “Bebeshita” sufrió esto, pues está delicada de salud debido a una cirugía de seno mal realizada. Dijo que fue víctima del cirujano plástico José Achar, incluso lo acusó de haberla operada bajo la influencia de las drogas, ¡qué fuerte! Y es que no se quedó callada después de todo lo que ha pasado. Habló en Venga La Alegría al respecto y también subió un video a su cuenta de Instagram, en el que relató todo lo sucedido...

En el video que compartió, se puede ver una sonda que se dirige a uno de sus senos, esto debido al tratamiento de rehabilitación que tiene que concluir para no tener más secuelas por la mala intervención de dicho cirujano. Contó que casi pierde uno de sus senos, pues tuvo signos de necrosis, dijo que el implante no estaba en el lugar en el que se suponía que debía de estar. “Súper ingenua no investigaba, entonces con el tiempo se me fue colgando la piel, yo decía: esto ya no es normal. Hace cinco meses un granito abajo de la bubi se me estaba saliendo, también el implante se veía oscuro”, confesó Daniela.

Daniela continuó explicando que debido a la cirugía que salió mal, tenía que estar siendo drenada, pues género varias infecciones. Era tanto el dolor, que se desmayaba en cada sesión que tenía con un médico reconstructivo. “Pues me tuvieron que reconstruir completamente, otro doctor, gracias a Dios, encontré a un doctor que hace reconstrucción, este me había hecho ya una liposucción. Realmente yo ya no quería operarme, estaba inconforme, me cortaban mucha piel, encontraron infección, encontraron que el implante estaba mal”.

“La Bebeshita” y sus cirugías.

La cirugía se la hizo hace tres años y con el paso del tiempo, comenzó a ver las anomalías, se le colgaba la piel, la tenía rugosa, le empezó a cambiar el color, no podía más con el dolor, fue a otro doctor y se dio cuenta del problema, ¡el implante había reventado!

“La Bebeshita” no pagó por las operaciones que le realizó Achar, pues eran parte de un intercambio de publicidad en sus redes sociales, ¡pero ahorita se arrepiente mucho! Pues no es la primera chica a la que este doctor causa daños irreparables, ¡por ello quiere que le quiten su licencia!

A pesar de lo que está sufriendo, ama sus otras cirugías y quiere hacerse uno que otro arreglito más cuando termine su tratamiento y esté completamente sana. Por ahora lleva más de cinco, incluyendo nariz, pecho, dos liposucciones, cachetes y papada, ¡la próxima será de pompa!

