Dicen que la tercera es la vencida: Ninel Conde y Larry Ramos se comprometen en medio de polémicas batallas legales.

La llamada “Bombón Asesino” se comprometió con su novio en Turquía.

Hace unos meses atrás Ninel Conde presentó a través de sus redes sociales a su nuevo amor: Larry Ramos, con quien recién se comprometió en Turquía.

Una popular revista dio la noticia de que el día del cumpleaños de la actriz (el pasado 29 de septiembre) ésta le dijo que sí a la propuesta de su enamorado en una romántica cena en el restaurante Zuma durante su viaje por Turquía.

“Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mi y de mi princesa”, escribió la también cantante junto a una fotografía junto a Larry en Instagram cuando lo presentó por primera vez a sus seguidores.

“Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y (Larry) sacó el anillo de su saco”, reveló Ninel a dicho medio.

Hace unas semanas Ninel Conde se vio enfrentada a la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, luego de que ésta última dijera que Larry Ramos en un estafador.

Tras destaparse el romance de Ninel con el empresario colombiano también se supo que Ramos mantuvo un amorío con Frida en el pasado, por lo que el “Bombón asesino” dijo al respecto: “Yo a la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida la he visto nunca, pero si alguien que habla mal de su mamá qué puede esperar uno”.

Ante la respuesta de Ninel, Frida Sofía usó sus redes sociales para irse con todo: “Ay Ninelita... ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera, pero ya que dices que ‘qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá’ yo te respondo ‘pues qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por la custodia de su hijo mal nutrido, prioratiza (sic) andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo’ Y no de cualquiera.... creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, bendiciones”, escribió la nieta de Silvia Pinal.

Larry Ramos enfrenta una demanda de Alejandra Guzmán y sus exmanagers, Guillermo Carbajal y Cynthia Velarde, por incumplimiento de contrato, además de otras dos demandas muy similares en Estados Unidos. Las demandas fueron hechas por René Alexander Celis Conde y por una compañía denominada Mateo Investments LLC, por las que Ramos es investigado por presuntos esquemas piramidales de inversión.

Por su parte, Ninel mantiene un pleito legal con su expareja Giovanni Medina, con quien tiene un hijo llamado Emmanuel. Conde ha acusado en varias ocasiones a Giovanni (quien es menor que ella) de no dejarla convivir con su hijo, incluso solicitó ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ninel y Medina se acusaron mutuamente de violencia. La batalla legal por su hijo continúa.

Este sería el tercer matrimonio de el “Bombón asesino”, el primero fue con el actor Ari Telch y después, en diciembre de 2007 contrajo matrimonio con el empresario Juan Zepeda.