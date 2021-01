Entérate en foto: Alejandra Guzmán compartió su mayor deseo a cumplir que involucra a su hija Frida Sofía.

La rockera mexicana abrió su corazón y reveló cuál es su mayor deseo.

La cantante Alejandra Guzmán parece estar viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos años, pues recibió el 2021 con el corazón ocupado por un nuevo amor.

Entrevistada en Venga la Alegría, Alejandra Guzmán reveló que se encuentra muy feliz con su nuevo galán luego de ocho años de soltería.

“Tengo 52 años, voy a cumplir 53 próximamente, pero estoy más feliz y estoy disfrutando más mi vida que antes”, le reveló la intérprete a Sergio Sepúlveda.

La hija de Silvia Pinal se sinceró sobre cómo conoció a Lanz, el empresario inglés que la tiene suspirando.

“Fue algo muy raro porque yo no creo en eso de que te hablen, y empezamos a whatsappear desde febrero del año pasado, lo conocí en septiembre, y no hemos dejado de estar juntos y de estar felices, y de compartir y de conocernos… Entonces, ¡qué bello no!... a veces no sabes qué esperar, pero yo no espero nada, y ahí es cuando empiezas a ver qué hay detrás de esa persona, no lo que digan, porque eso a mí me vale”, señaló con una gran sonrisa Alejandra Guzmán.

Aunque no ha revelado mucho sobre su novio y su relación, si dijo que se trata de un hombre mayor que ella, lo que marca una gran diferencia.

Agregó que le gusta sentirse protegida: “Que me hagan sentir que yo soy la mujer... Siempre lo he hecho (cuidarlos), creo que esa es la manera de que yo abra mi corazón, y de que yo deje hacer al hombre su papel, porque no está bien que yo haga todo, pero como estoy acostumbrada, lo difícil, es decir: ‘Ah, ok, hazlo tú’, pero ya me estoy dando cuenta, tengo 52 años, voy a cumplir 53”.

Alejandra también habló de la salud de su mamá y apuntó que la diva se encuentra muy bien de salud: “Es divina, tiene una energía increíble, es un roble. Yo aprendo de ella y de ver cómo ella no para y siempre está creando”.

Durante los últimos dos años, Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se han mantenido envueltas en un pleito, pero la rockera aseguró que espera reencontrarse con su hija algún día.

“La extraño porque es mi vida. Pero algún día va a volver, espero que sí”, contó.

Parece ser que Frida Sofía pretende dejar atrás la mala vibra y empezar una nueva vida, por lo que eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, solo dejó un par, entre ellas una fotografía en la que escribió.

“Prefiero ser quien soy y tener siete seguidores que tener 1,000,000 tratando de aparentar y complacer a otros, olvidándome de mí".

