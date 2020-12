FOTOS | Los 5 escándalos más sonados del 2020. Estas fueron las polémicas más fuertes del medio del espectáculo este año.

Te presentamos los 5 escándalos más sonados del medio del espectáculo. Ninel Conde, Belinda, Frida Sofía y más.

Este año fue complicado por todo el tema de la pandemia, ¡y también fuimos testigos de muchos escándalos del medio del espectáculo en México! Aquí te presentamos los 5 más sonados.

Comenzamos con la relación de Ninel Conde y Larry Ramos. Se conocieron en febrero del 2020 y a pesar de todo el escándalo que envuelve a Larry, a Ninel parece no importarle, ¡y hasta se casó con él! Ramos enfrenta varias demandas por fraude, una de ellas de Alejandra Guzmán y otros socios, a los que presuntamente no les ha devuelto 10 millones de dólares que invirtieron en su negocio. De igual forma una mujer venezolana reveló que tiene un hijo del empresario al que no solo no quiso reconocer sino que llegó a pedirle que lo abortara. ¡Qué fuerte! Pese a que todos le decían a la actriz y cantante que no uniera su vida a él, ella hizo caso omiso y el amor le ganó. ¡Esperemos que no salga lastimada!

Otro de los escándalos más sonados de este año 2020 fue sin duda el de la pareja que nadie imaginó nunca, ¡Belinda y Christian Nodal! Se conocieron a finales del año pasado en unos premios, pero no convivieron nada, ¡aunque Belinda le cantó a Nodal! ¿Será que desde ahí le echó el ojo? Después comenzaron a trabajar juntos en La Voz, como coaches. Al principio los veíamos muy distanciados, como que hasta se llevaban mal... ¡Y de repente, BOOOOM! Christian publicó un video besando a Belinda en un yate, ¿qué, qué? ¡Todos pensaron que era para un video musical juntos o algo así, nadie lo veía venir! Y solo unos días después, se confirmó, pues ambos se comentaban sus fotos, en el programa se coqueteaban, ¡y comenzaron a subir más y más fotos e historias de Instagram juntos! Nos sorprendió a todos ya que Belinda es mayor por más de 7 años, además jamás había sido tan abierta en sus relaciones amorosas, siempre había sido muy discreta, ¡y esta vez lo gritó al mundo! Al parecer le pegó el amor durísimo. Tiene unos meses que terminó La Voz y siguen juntos; ¡además se ven más enamorados que nunca! Nodal hasta pasó Navidad con ella, sus papás y su hermano, ¡va muy en serio! Nos da mucho gusto por ellos, ¡que viva el amor!

¿Qué nos dicen de todo lo que ha pasado con Eleazar “N”? Recordemos que el actor fue detenido después de ser acusado de tratar de estrangular a su ahora ex-novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, ¡así que fue trasladado al reclusorio sur! Lo detuvieron luego de que vecinos llamaran a la policía por escuchar los gritos de ayuda por parte de su pareja. No es la primera vez que se sabe del comportamiento violento de Eleazar “N”, anteriormente algunas de sus ex-parejas o compañeras manifestaron haber recibido agresiones por parte del actor. Varias de sus novias se han unido para romper el silencio, ¡y aunque se sabe que Danna Paola también fue víctima, ella no ha dado ninguna declaración! Su comportamiento tuvo consecuencias y lo dejaron fuera de los proyectos en los que estaba participando. ¿Podrá continuar su carrera luego de esto?

Otros de los escándalos más sonados del 2020 fueron el de la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto. Entre la demanda que le pusieron a Laura Bozzo, su corta separación cuando Irina se fue a Nueva York, la supuesta infidelidad del actor y la filtración de videos íntimos del Gabriel, esta pareja estuvo en el ojo del huracán todo el año. De igual forma un escándalo que parece jamás terminar, ¡la relación de Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía! Llevamos años con ese escándalo pero cada año surgen más y más cosas. Esta vez Frida Sofía acusó a su mamá de ser una madre ausente, ¡y hasta de ponerla “pacheca” cuando era niña! ¿Cuánto más durará esta pelea?

Sin duda el espectáculo tuvo muchos temas este año, y estos fueron los principales. ¡Ya les contaremos los del 2021! ¡Feliz año!