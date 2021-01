Entérate en fotos del drama de la vida real de Patricia Navidad y su lucha contra las reglas de la red social Twitter.

La cantante no ha dejado de luchar desde su trinchera por su libertad de expresión.

La actriz Paty Navidad se ha convertido en tendencia luego de que la red social Twitter le cerrara su cuenta el viernes pasado debido a polémicos comentarios.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la intérprete dio a conocer que no tenía más su cuenta en la red del pajarito azul.

“Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor”, escribió la intérprete.

Paty Navidad incumplió las reglas de Twitter luego de manifestar su apoyo a los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, sin embargo, desde tiempo atrás la actriz venía haciendo publicaciones muy polémicas.

Las bromas salieron a relucir

Tras la suspensión de su cuenta algunos artistas se han pronunciado a favor y en contra del hecho, pero fue Eugenio Derbez, quien, haciendo uso de su característico humor, hizo de la situación un meme.

“Tanto que ‘El Grinch’ intentó acabar con la Navidad... y fue Twitter quien terminó con ella”, escribió Eugenio Derbez junto a una captura de imagen de la cuenta suspendida.

La broma de Eugenio desató comentarios a favor y en contra entre los usuarios, algunos incluso acusaron a Paty de desinformar a la sociedad de forma grave.

Paty habla de una censura

Paty Navidad escribió un largo mensaje en su cuenta de Instagram, “¡La mentira no se censura, sólo la verdad sufre de censura y no se debería festejar! La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos”, es un fragmento de lo que se puede leer.

Días después Paty Navidad abrió una nueva cuenta en Twitter, incluso compartió el hecho en su Instagram, sin embargo, la red le volvió a tirar su cuenta.

Un regreso fugaz

“¿Qué creen? Ya tengo nueva cuenta en Twitter que tanto me extraña @patynavidadnew. Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor”, escribió en ese momento la actriz.

Sin embargo, la cuenta cayó muy rápidamente y Paty Navidad fue sacada de la red del pajarito de nuevo.

“¡UPS! me suspendieron nuevamente la cuenta de twiter la cuenta que apenas empecé a usar hoy. @patynavidadnew Y lo peor es que están abriendo muchas más con mi nombre, están suplantando mi identidad, sobre todo la cuenta @patynavidadneww con 2 (WW) “OJO” informo a mis seguidores que en estos momentos no tengo ni una sóla cuenta de twiter, que nadie los engañe. Esto ya es censura controlada y descarada ... ¡Imaginense lo que se viene para la humanidad! dios con todos y cada uno de ustedes y sus familias. ¡AMÉN! ... Y AMEN sin tilde”, escribió Paty Navidad.

Tras el hecho, muchos de sus seguidores la apoyaron, pero otros tantos le dijeron que ya estaba bien advertida, pero hizo caso omiso y se quedó sin Twitter.