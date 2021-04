Entérate en fotos: Gaby Crassus intenta reconstruirse y vuelve al trabajo tras la muerte de su esposo.

Tras una corta ausencia la conductora de “Al Extremo” está de regresó en la pantalla chica y sus compañeros, Carmen Muñoz y Juan Barragán, la recibieron como se merece.

Luego de sufrir la muerte de su esposo y ausentarse casi dos meses del programa “Al Extremo”, Gaby Crassus regresó a la conducción el pasado fin de semana en donde Carmen Muñoz y Juan Barragán le dieron una cálida y cariñosa bienvenida.

Crassus estuvo ausente del programa desde febrero, pues su esposo Rodrigo Mejía, así como su suegro Salvador Mejía fueron víctimas mortales de Covid-19.

La conductora mostró su felicidad por regresar a los foros por medio de una foto en redes sociales: “Dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz! Gracias Familia Extrema @alextremotv. Los amo”.

Gaby Crassus reveló las verdaderas causas del fallecimiento de su esposo. En 3 meses perdió a tres seres queridos.

La publicación, que hasta el momento cuenta con casi 16 mil likes, fue comentada por famosas como Shanik Aspe, Jimena Choco, Odalys y Erika de la Rosa, quienes expresaron felicitaciones a la conductora y le desearon un feliz regreso.

Sus compañeros de conducción, no se quisieron quedar atrás y al término del programa del fin de semana le dedicaron unas hermosas palabras a Gaby Crassus.

“Son unas palabras para decirte lo que te queremos y admiramos, sabes que aquí tienes todo nuestro cariño y apoyo siempre”, le dijo Carmen Muñoz.

Gaby Crassus estuvo con nosotros en el programa, y nos contó la manera en la que abordó la muerte de su esposo con sus dos hijos.

Por su parte, Javier Barragán le dio palabras de aliento: “Todo la luz para ti. Vas poder, lo vas a lograr, porque es muy poderoso lo que está arriba, lo que tienes ahora en su corazón, y yo se que lo vas a lograr”.

Por otro lado, Gaby Crassus también usó sus redes sociales para recordar a su esposo con una foto de ambos con un hermoso mensaje: “Guardamos este amor en una fotografía. Hicimos estos recuerdos para nosotros. Donde nuestros ojos nunca se cierran. Los corazones nunca se rompen. Y el tiempo está congelado para siempre, todavía ... espera a que vuelva a casa (fragmento de una canción de Ed Sheeran). Dos meses hoy and i can’t even (y ni siquiera puedo)... Dame fuerzas, no me sueltes nunca... Te extraño y te amo por siempre Ro”.

Cabe resaltar que recientemente, Gaby Crassus estuvo como invitada en el programa ‘Mimí contigo’, en donde relató lo difícil que fue decirles a sus hijos, de 6 y 3 años, que su padre murió.

Lamentablemente murió el actor Rodrigo Mejía, esposo de nuestra querida Gaby Crassus, víctima de complicaciones derivadas del Covid-19.