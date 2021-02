Fan que fue tocada por Vicente Fernández no sintió sinceras las disculpas del cantante de Regional Mexicano.

La joven reveló que las disculpas no fueron para ella, sino para los medios de comunicación.

Hace unas semanas se viralizó un video del cantante de 80 años, Vicente Fernández, tocando de forma inapropiada a una fan que se tomaba una foto con él, hecho que provocó una ola de críticas por lo que el intérprete pidió una disculpa durante una entrevista.

Tras destaparse las imágenes la joven admitió que se sintió violentada por los tocamientos indebidos de Fernández, pero no paró ahí, pues a esta denuncia se sumaron nuevos videos en los que se observa un comportamiento similar del cantante hacia otras fans a las que también les tocó los pechos.

Luego de la entrevista en la que Vicente dio, además de su disculpa, una polémica respuesta a sus actos, la joven violentada rompió el silencio para asegurar que no está conforme con el pronunciamiento del cantante. “Esto pasó con cuatro mujeres más y si fuera accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no a nosotras”, dijo la joven.

Sobre el video, la chica, que no dio su nombre, aseguró que no se dio cuenta en el momento, sino hasta después cuando revisaba las fotos y videos en su teléfono: “No nos dimos cuenta hasta que estábamos viendo las fotos en el teléfono y desde el principio puso su mano en mi brasier, jamás tocó mi estómago y sí subió pero nada más tantito, no estaba buscando mi hombro”, relató.

La denunciante aclaró que no busca una remuneración económica y 15 minutos de fama, solo desea que los comportamientos indebidos del cantante se detengan. “Que no haga estas cosas y que debe dar una disculpa sincera a nosotras, a las mujeres que tocó”.

En un segundo video de otra mujer se ve a Vicente Fernández sentado junto a una fan a quien “abraza” para llegar a su seno, en la descripción del clip se leía “No es la única, a mi tía también”.

Una periodista hizo público en sus redes otro video de otra joven violentada de la misma manera.

La joven inconforme con la presunta disculpa aseguró que ya había subido el clip a Instagram, pero fue en Tik Tok donde se viralizó.

“Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa”, señaló.

“No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, concluyo la joven.

Hace unos días el cantante fue cuestionado sobre sus acciones y él mismo aceptó que no fueron las correctas.

“Yo vi la foto y efectivamente puse mi mano en el estómago y pensé que se ofendería y subí la mano y cuando subo la mano toman la foto. Si algo tengo es respetar al público, pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no por lo que hice, reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, o una broma o no sé, eran muchas personas, como te digo, yo si le ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con la intención. Ni me acuerdo cómo pasó”, señaló.

El intérprete de música regional mexicana aseguró que le resulta muy difícil dar la cara a este tipo de acusaciones, y también negó que se haya tratado de un caso de acoso como lo aseguran.

“Si hubiera sido con la intención, la hubiera llevado allá al rancho, a las caballerizas. Me hubiera dicho (tocador) ahí en el momento y yo le hubiera pedido disculpas, pero te juro que yo me ponía muy nervioso de ver tanta gente. Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella, no he visto a las otras dos (mujeres que me acusaron), pero ellas también me agarraban y me abrazaban y me decían ‘una foto con beso’ y yo me dejaba, pero con la boca cerrada”, dijo Fernández.

Vicente Fernández también señaló que no se quedará de brazos cruzados su alguna de las jóvenes a las que las tocó indebidamente se atreve a demandarlo. “Yo doy la disculpa, pero de que me demanden, yo meto también abogados. La disculpa ya la di, para las otras dos ni sé cómo eran (chicas), pero yo desde ese día no he vuelto a ver la televisión más que películas”.