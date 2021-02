FOTOS | Danna Paola sufrió de bullying por su peso. Además tiene episodios de ansiedad y pánico. Te damos los detalles.

Danna Paola no ha tenido la vida perfecta que todos piensan. Te contamos la razón...

Todos vemos a Danna Paola perfecta... Guapísima, talentosísima, llena de éxitos... ¡Pero no sabemos las batallas que ha librado! Pues la vida de un artista no es fácil ni hermosa como se ve o todos piensan, es una vida dura, en donde te pierdes de muchas cosas, llena de sacrificios, ¡y en un ambiente muy fuerte! Nuestra bella Danna le contó más sobre su vida a Yordi Rosado en su programa de YouTube, ¡y nos dejó con la boca abierta saber cuánto ha trabajado y todo lo que ha pasado para llegar hasta donde está! ¿Sabías que sufre de ataques de ansiedad y ha sufrido bullying por su cuerpo? ¡Sigue leyendo y viendo todas las fotos!

Danna Paola sufre ataques de ansiedad y de pánico de manera constante.

“Hoy en día es un tema que cada vez es más frecuente y después de este año, uno de los temas principales es la ansiedad. La ansiedad para cada persona es diferente, yo he sufrido ataques de pánico y ataques de ansiedad... Me empieza a latir el corazón súper fuerte, me empieza a faltar el aire, entonces pienso que no voy a poder seguir respirando, pienso que me voy a morir; y llega un momento en el que me pongo a llorar... He sufrido depresión... Esos pensamiento que cualquier persona en el mundo pasa”. Dijo Danna. Y una frase que a muchos se les quedó grabada: “Está bien estar mal”. ¡El punto es que después salgas adelante y te levantes!

Así es, amigos. Nadie es perfecto y los artistas que ven en la televisión o escuchan en la radio, son seres humanos como todos nosotros; que sufren, que ríen, que lloran, que están pasando cosas que nosotros no sabemos, ¡no tienen una vida perfecta!

Danna Paola sufrió bullying por su cuerpo, ¡le dijeron gorda!

Una marca muy famosa de productos para cabello, hizo una campaña con Danna, ¡lo cual le emocionaba muchísimo! Así que hizo unas fotos y un comercial con ellos... Todo bien, (salvo los mil cambios de color de cabello que le hicieron), hasta que un día el que era el manager de la actriz y cantante, le llamó; “Oye, no sé cómo decirte esto pero hay que volver a hacer el comercial, van a tener que cortar ciertas partes, que porque te ves gorda”, le dijo... Después Danna comentó “me senté a llorar, y me preguntaba, ¿por qué me están señalando por mí cuerpo?... Me metí a hacer ejercicio, a dieta súper estricta, pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía... Yo cero tenía amor propio, mi prioridad siempre era verme bien”.

¡Afortunadamente Danna logró olvidar eso y comenzar a preocuparse y ocuparse por lo que realmente importa en la vida! Actualmente es una de las artistas de talla internacional, más importantes, tanto actoralmente, como musicalmente, y es muy importante y de mucho valor que le dé este tipo de ejemplo a todos sus seguidores, ¡amor propio!

Te queremos, admiramos y respetamos, querida Danna Paola. ¡Gracias por dejarnos conocer un poco más de ti, de tu trayectoria y de tu vida personal!

