La youtuber Nath Campos reapareció tras su denuncia por abuso contra Rix: “No desaparecí, aquí estoy”.

A través de un video en su cuenta de YouTube, Nath Campos declaró que fue abusada sexualmente.

Luego de una breve ausencia de las redes sociales, la youtuber Nath Campos reapareció y habló de cómo ha sido retomar su vida pública luego de la denuncia que hizo contra el también creador de contenido Ricardo Gonzáles, “Rix”.

Fue hace alrededor de un mes que Nath decidió contar su historia en la que señaló que fue víctima de abuso sexual por parte de su compañero, además, contó que también decidió tomarse un descanso de las redes, pues éstas pueden ser muy agresivas.

“No desaparecí (de redes sociales), aquí estoy, tratando de retomar de a poquito. Definitivamente necesitaba un tiempo y un espacio, fue un video muy difícil. Y aunque me estuve preparando mucho tiempo, las redes sociales pueden ser muy agresivas”, contó Campos a través de sus historias de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR: La youtuber Nath Campos, reveló que sufrió abuso sexual por parte de “Rix”.

Agregó que dicho video en el que expuso su experiencia también fue el medio por el que muchas personas cercanas a ella se enteraron de lo sucedido, sin embargo, ya planea su regreso a Youtube.

“Muchos lo ven a través de una pantalla, como nada más un video, un chisme, una noticia o incluso una noticia de espectáculos, pero es mi vida. Y obviamente después de esto, hay procesos distintos, personales, mentales, emocionales, legales. Y no es tan fácil regresar a la normalidad (…) Sólo estoy intentando regresar de a poquito a hacer las cosas que me gusta hacer”, añadió la influencer.

Los usuarios anónimos en las redes sociales no fueron los únicos en enviar polémicos mensajes a Nath, desde burlas, hasta fuertes ofensas, algunos personajes del medio de la comunicación realizaron comentarios que levantaron cientos de críticas por la “falta de sensibilidad”.

Fue a mediados de enero que la influencer denunció a Rix por presunto abuso sexual a través de un video en sus redes.

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtuber. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo de pocas cosas”, señaló la influencer.

MÁS INFORMACIÓN: Tras la confesión de abuso sexual, Nath Campos ha recibido apoyo, críticas y una respuesta de su agresor que genera más dudas.

Relató que Ricardo le ofreció ayuda para subir a su departamento, pues ella había bebido demasiado.

“Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, contó Nath.

Tras las acusaciones en su contra, González respondió a través de sus historias de Instagram: “Hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos no parece tener intención de justicia (ya que incluso obstaculiza el mismo proceso), sino de fabricar un caso mediático”, señaló el youtuber, quien también mencionó que no prestará más atención a la polémica, solo al tema legal.

“Estoy seguro que realizarán su trabajo de manera imparcial sin ceder a presiones mediáticas ni políticas, donde eventualmente saldrán inconsistencias en las acusaciones hechas hacia mi persona (…) Apelo a la responsabilidad, objetividad y profesionalismo de los medios de comunicación, a quienes invito a investigar el trasfondo político que podría tener este caso mediático”, escribió Rix.