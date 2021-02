Tras la confesión de abuso sexual, Nath Campos ha recibido apoyo, críticas y una respuesta de su agresor que genera más dudas.

La joven no sólo sufrió un abuso, sino que ha sido señalada por muchos tras hablar del momento más complicado de su vida.

El pasado viernes 22 de enero la influencer Nath Campos denunció que sufrió abuso por parte del youtuber Rix, esto lo contó a través de un video titulado “Mi historia de abuso”.

En dicho clip Nath relató que años atrás sufrió violencia de género, tras esto, sus redes se llenaron de mensajes de apoyo e incluso se volvió tendencia en Twitter.

Señalamientos en su contra

Sin embargo, no todos los mensajes han sido de aliento a la joven, pues muchos también la han criticado por haber guardado silencio por tanto tiempo.

En su testimonio, Nath recuerda que Ricardo González, conocido como Rix, abusó de ella luego de haber ido a una fiesta con amigos y llevarla a su casa.

Contó su historia

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtuber. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo de pocas cosas”, señaló la influencer.

Relató que el youtuber le ofreció ayuda para subir a su departamento, pues ella había bebido demasiado.

“Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, contó Nath.

Rix es del círculo de amigos de otros creadores de contenido como Luisito Comunica, Alex Strecci y Juca, mismos que también han sido acusados de abuso y machismo.

Unidos... por el trabajo

Nath también habló de cómo esto la afectó laboralmente, pues al pertenecer a la misma agencia tuvieron que trabajar juntos en reiteradas ocasiones, en las cuales también recibió acoso por parte del influencer, quien, estando ebrio, también acosó a la madre de ésta.

La joven también señaló que el día siguiente a los hechos ella le reclamó por lo sucedido y Rix le mandó un mensaje. “Me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho, que no quería que yo me malvibrara con él por esta situación, que es algo en lo que yo también había participado y que sólo porque yo no recordara bien la noche anterior no significaba que él hubiera planeado todo”.

Días después de haber contado su historia, Nath Campos aseguró que denunció lo sucedido hasta ahora debido a los comentarios que recibió de la gente cercana a ella. “Me silenciaron por mucho tiempo”, dijo la influencer sobre la

situación.

Sentimiento de culpa

En entrevista, Campos reveló que llegó a sentirse culpable de la situación por haber bebido tanto y por los comentarios que recibió de un círculo cercano a ella.

“Sentí culpa por haberme puesto en un estado de riesgo y los primeros comentarios que recibes, porque si bien la denuncia legal y pública la hice años después, cuando pasó lo hablé con la gente dentro de mi grupo de trabajo y los comentarios de rechazo, las justificaciones que ponen para esto e incluso las lecciones que intentaron darme de cómo las mujeres tenemos que reaccionar, me silenciaron un montón de tiempo y tuve que trabajarlo mucho en terapia”, relató.

Nath continúa trabajando en la misma agencia, pero Rix ya fue sacado del equipo.

La joven presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, “suceda o no suceda algo con mi denuncia, me siento muy contenta de haberlo hecho, me siento distinta, me siento bien por mí, por las otras personas que me comentaron que pasaron esto con Rix, por las otras personas que pasan esto en algún momento de sus vidas y no pudieron denunciar (...) Me siento muy orgullosa, me siento muy fuerte de estar aquí hablando de esto y siento que nunca me había sentido tan fuerte en mi vida, a pesar de estarme desmoronando en lágrimas cada vez que se toca este tema”.

Tras ir a terapia y superar tanto la violencia como los comentarios negativos y la falta de apoyo, Nath se vio enfrentada a las presentadoras de un popular programa de televisión luego de que éstas hablaran del exceso en el consumo de alcohol de Campos.

Enfrentó a las críticas

“He vivido un sube y baja de emociones, pero sobre todo el último año, cuando me decidí a hablarlo, me estuve mentalizando a las opiniones de personas que desafortunadamente no conocen de este tema y para los comentarios negativos que vienen con ello (…) Me gustaría decirle a estas personas, sobre todo a las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no sólo me están hablando a mí cuando dan su opinión, le están hablando a todas las personas que han vivido una situación similar a la que yo viví o a las personas que han vivido violencia de algún tipo y ni siquiera me voy a meter a hablar del asunto del alcohol, pero sí en el asunto de convivir con tu agresor, porque no solamente le estás hablando a personas que han vivido agresiones sexuales sino también que viven acosos laborales, las que fueron víctimas de abuso en su familia y es un tema sumamente delicado que debería tratarse mejor”, respondió Campos.

Sobre el tema, su famoso padre, el productor musical Kiko Campos, aseguró que “como padre le daba una rabia tremenda esta situación” y aseguró que en este momento todo está en manos de los abogados. Además, el productor reveló que él se enteró hace muy poco de la situación.

Rix dio la cara

Tras los hechos, Rix rompió el silencio y señaló que no se ha ido del país como algunos aseguraron, además, denunció que no le han permitido ver la carpeta de investigación de la demanda.

“Hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos no parece tener intención de justicia (ya que incluso obstaculiza el mismo proceso), sino de fabricar un caso mediático”, señaló el youtuber, quien también mencionó que no prestará más atención a la polémica, solo al tema legal.

“Estoy seguro que realizarán su trabajo de manera imparcial sin ceder a presiones mediáticas ni políticas, donde eventualmente saldrán inconsistencias en las acusaciones hechas hacia mi persona (…) Apelo a la responsabilidad, objetividad y profesionalismo de los medios de comunicación, a quienes invito a investigar el trasfondo político que podría tener este caso mediático”, escribió Rix en sus historias en Instagram.