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Verónica Castro está de luto, su madre Socorro Castro Alba falleció a los 85 años de edad.

La madre de la actriz perdió la vida el viernes 24 de abril en un hospital de la Ciudad de México.

Por: TV Azteca

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