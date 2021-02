ENTÉRATE EN FOTOS: El cantante Lupillo Rivera hizo algo que prometió no hacer nunca, entérate qué es.

El cantante de Regional Mexicano sorprendió a sus seguidores al hacer una revelación.

Hace meses el cantante Lupillo Rivera presumió el tatuaje que se hizo de la cara de Belinda en su brazo, sin embargo, aunque al principio aseguró que nunca lo borraría, a finales del 2020 reveló que había pensado en quitárselo e incluso podría recibir dinero por ello.

De acuerdo con el hermano de Jenni Rivera, dejar el tatuaje en su cuerpo era una promesa, pero cambió de parecer, pues señaló que se lo quitaría.

El cantante confesó en entrevista que después de varios avisos por fin se borró el tatuaje de la intérprete de “Luz sin gravedad”, además, señaló que pronto presumirá los resultados a través de sus redes sociales.

“Ya me tapé el tatuaje de Belinda y nadie lo sabe, pero ya pronto en las redes sociales de Lupillo Rivera, ahí van a poder ver cómo quedó y la verdad una exclusiva para todos ustedes, el tatuaje ya no está, ya quedó tapado y la gente va a poder ver cómo quedó ahí en las redes sociales”, aclaró Lupillo.

En un pasado Rivera señaló que si su novia, Giselle Soto, le pedía que se lo borrara él lo haría, aunque no se sabe si esta decisión fue a raíz de algún pedido de la joven empresaria.

“Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz me retó, me dijo ella ‘¿A que no te tatúas mi cara?’ me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”, explicó en su momento Lupillo.

Hace unas semanas la pareja causó revuelo en redes sociales luego de que la joven empresaria apareciera luciendo una sortija en su dedo anular izquierdo, hecho que levantó las sospechas de sus seguidores sobre una posible boda en puerta.

Al parecer esos planes ya se llevaron a cabo, pues Giselle dio una pista de que la boda ya se realizó y ya son marido y mujer.

Para celebrar el cumpleaños número 49 de Lupillo Rivera, la joven empresaria compartió un par de fotografías donde aparecen ellos juntos, pero con una leyenda muy peculiar.

“Feliz cumpleaños a este increíble hombre @lupilloriveraofficial Quiero que sepas que eres una luz tan especial en este mundo y que inspiras a muchos con tu arduo trabajo y tu dulce corazón. La forma en que traes tanta alegría, amor y risa a todo y a todos es verdaderamente tu regalo especial. Estoy muy orgullosa de ser tu esposa. Te amo Amore!!! Lo mejor está́ por venir” escribió Giselle en la publicación.

Al llamarse su esposa, Giselle encendió las alarmas de todos sus seguidores y los de Lupillo, pues esta podría ser la señal de que ya están casados y todo se llevó a cabo bajo el más grande hermetismo.

Por su parte, Belinda está disfrutando de un bello noviazgo junto al cantante de música regional mexicano, Christian Nodal, quien ya también se hizo un tatuaje de la exactriz, pues plasmó la hermosa mirada de la estrella de origen español en todo su pecho.

