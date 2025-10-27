“El show debe de continuar”, Germán Ortega recuerda a Daniel Bisogno preparando El Tenorio Cómico
Germán Ortega ya se prepara para El Tenorio Cómico y recuerda a su compañero y amigo, Daniel Bisogno; Pierre Angelo explicó cómo rendirán homenaje a Bisogno.
TV Azteca
Germán Ortega ya se prepara para El Tenorio Cómico y recuerda a su compañero y amigo, Daniel Bisogno. Entre otras cosas, reveló que sucederá con el camerino del fallecido conductor. Por su parte, Pierre Angelo explicó de qué manera rendirán homenaje a Bisogno.
