“El show debe de continuar”, Germán Ortega recuerda a Daniel Bisogno preparando El Tenorio Cómico

Azteca UNO
Venga La Alegría
TV Azteca

Germán Ortega ya se prepara para El Tenorio Cómico y recuerda a su compañero y amigo, Daniel Bisogno. Entre otras cosas, reveló que sucederá con el camerino del fallecido conductor. Por su parte, Pierre Angelo explicó de qué manera rendirán homenaje a Bisogno.

