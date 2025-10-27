En solo 15 minutos, aprende a preparar el famoso Pumpkin Spice Latte con solo 6 ingredientes

A pocos días de la celebración del Día de Muertos, México se prepara para vivir uno de los momentos más especiales del año. Las calles, negocios y hogares se visten con el color del cempasúchil. Pero también se hacen presente las comidas y bebidas típicas de la fecha otoñal que se elaboran con alimentos como las calabazas. El Pumpkin Spice Latte es una de ellas.

Esta es la receta de Pumpkin Spice Latte que lleva solo 6 ingredientes y se puede preparar en casa. Prepara esta delicia desde la comodidad de tu hogar, sin necesidad de acudir a las cafeterías famosas que preparan esta bebida.

Te puede interesar: Prepara tus propias calaveritas de chocolate en menos de 1 hora con una sencilla receta

Receta Pumpkin Spice Latte casero

El Pumpkin Spice Latte es una bebida que vende una de las cafeterías más exitosas del mundo: Starbucks. Pero esta delicia se puede disfrutar en casa con una versión casera que se ha hecho viral. De hecho, se puede beber caliente, frío o al estilo frappuccino. Solo hay que conseguir pocos ingredientes:

1 cucharada de puré de calabaza

70 ml de café recién hecho

450 ml de leche

1/4 cucharadita de jengibre molido

Pizca de nuez moscada molida

Pizca de clavo molido

Estos ingredientes se pueden acompañar de otros opcionales como endulzante, canela molida para decorar y crema de leche (nata) montada.

Te puede interesar: Aprende a preparar el glaseado para decorar calaveritas de azúcar con solo 4 ingredientes

¿Cómo hacer Pumpkin Spice Latte casero?